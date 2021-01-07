В українській традиційній кухні ковбаси виготовлялись самотужки та дуже часто перед Різдвом або Великоднем. Тому домашня ковбаса була обов’язковою та почесною стравою на святковому столі. Про те, коли та як цей продукт з’явився в масовому виробництві – читайте в нашому матеріалі.

На українських широтах, у звичному для нас розумінні, цей м'ясний продукт з'явився в XVII столітті, розповідає на своїй сторінці у фейсбуці "Історичний Київ".

Цікаво Хто такі масони та чому їхня діяльність жорстоко переслідувалась: цікаві факти

Історія появи ковбаси

Учені-лінгвісти досі сперечаються щодо походження слова "ковбаса". Існують 3 версії:

Дехто вважає, що слово походить від "к'олбаса" (балкарське) – тиснути рукою.

Інші вчені ж переконують, що воно турецьке külbastı – підсмажене на сковороді м'ясо.

Їм протистоять лінгвісти, які вказують на спорідненість "ковбаси" з єврейським словосполученням כל בשר ("коль басар").

Ковбасний завод у Києві

Понад 100 років ковбаси виробляли в домашніх умовах або в невеликих майстернях при м'ясних крамницях. У Києві перші фабрики з масштабного виготовлення цього продукту з'явилися тільки в другій половині XIX століття. Але їх було зовсім небагато.

Одну з перших фірм, яка випускала ковбасу промисловим способом, стала у 1872 році компанія Карла Бульйона.

Ковбасне підприємство було розташоване на розі Дмитрівської та Павлівської вулиць на ділянці. Спочатку це було невелике скромне приміщення, але в 1896 році спорудили цегляний комплекс фабрики за проєктом архітектора Олександра Кривошеєва.



Будівля першого заводу / Фото з фейсбука "Історичний Київ"

Згодом Карл Бульйон придбав ще один бізнес за адресою Бульварно-Кудрявська, 51, на фасаді якого досі видно монограму "КБ".



Будинок Карла Бульйона / Фото з фейсбука "Історичний Київ"