Если бы мы были членом НАТО, войны не было бы, – Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за помощь, оказанную стране, но призвал к дальнейшим действиям. Президент подчеркнул, что если бы Украина была членом Альянса, Россия не развязала бы против нее войну.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в интервью изданию. Зеленский прокомментировал важность для Украины быть в НАТО.

Читайте также Путин не захочет вступать в конфликт с НАТО, – генерал США в Европе

Президент о необходимости принятия Украины в НАТО

Зеленский заявил, что если бы Украину приняли в Североатлантический альянс раньше, то Россия не начала бы полномасштабную войну.

Если бы мы были членом НАТО, война не началась бы. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, своего народа,

– отметил глава государства.

Он поблагодарил за помощь, которую НАТО оказывает с начала вторжения России. "Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что люди умирают каждый день", – подчеркнул политик.

Он добавил, что если члены Альянса не готовы сохранить жизнь украинцев, если они просто хотят видеть людей в положении, когда Украине непонятно, хотят ли ее взять в НАТО или нет, то они не должны "заставлять украинцев находиться в этом подвешенном состоянии".

"Я просил сказать прямо, что нас примут в НАТО через год, два, пять, или просто сказать нет", – продолжил Зеленский. Он отметил, что ответ был: "сейчас вы не будете членом Альянса, но дверь останется открытой".

Обратите внимание – Бен Ходжес о НАТО, Украине и России: смотрите видео