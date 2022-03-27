Об этом в эфире 24 канала заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко.
Актуально Россия может скоро изменить стратегию по отношению к Украине, – белорусский оппозиционер
Он уверен, что самопровозглашенный президент Лукашенко должен отвечать за войну в Украине на уровне с Путиным.
Если бы сейчас не было Лукашенко сейчас у власти, Путину было бы гораздо сложнее отважиться на эту ужасную войну,
– подчеркнул Латушко.
Оппозиционер предположил, что это понимают большинство европейских лидеров.
Латушко о ситуации в Украине: смотрите видео