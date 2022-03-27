Про це в ефірі 24 каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко.
Актуально Росія може скоро змінити стратегію щодо України, – білоруський опозиціонер
Він переконаний, що самопроголошений президент Лукашенко має відповідати за війну в Україні на рівні з Путіним.
Якби зараз не було Лукашенка зараз при владі, Путіну було б значно складніше наважитись на цю жахливу війну,
– наголосив Латушко.
Опозиціонер припустив, що це розуміють більшість європейських лідерів.
Латушко про ситуацію в Україні: дивіться відео