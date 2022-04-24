Поэтому, несмотря на то, что Пасха проходит более-менее спокойно, ситуация в городе все равно очень тревожная. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

К теме Офис генпрокурора открыл производство из-за ракетных обстрелов Одессы

"Спасибо нашим Силам противовоздушной обороны"

По его словам, веселья в праздник нет. Все жители области переживают трагедию.

Что касается вчерашних (23 апреля – 24 канал) событий, если бы не наши Силы обороны, то трагедия была бы по масштабам еще больше. Ведь 3 ракеты уничтожили,

– подчеркнул Братчук.

Он отметил, что ночью с 23 на 24 апреля рашисты возобновили ракетный обстрел: "Спасибо нашим Силам противовоздушной обороны. Уничтожили две крылатые ракеты, летевшие в сторону порта "Южный".

Вероятность ракетных ударов остается

Представитель Одесской ОВА отметил, что вероятность нанесения ракетных ударов по городу и региону остается. Поэтому людям следует соблюдать все правила безопасности.

Напомним, что 23 апреля вражеская ракета попала в жилой дом и убила одесситку с 3-месячной дочкой.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы: смотрите видео