Если бы россияне хотели кого-то "освободить", они бы дали 2–4 дня на эвакуацию, – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об эвакуации гражданских с Луганщины, которая оказалась под плотным обстрелом агрессора. Он сообщил, что оккупанты цинично обстреливают гуманитарные коридоры.

Гайдай: Будем вывозить всех людей до последнего

Об этом Сергей Гайдай заявил во время обращения в телеграме. Он рассказал, что сейчас идет эвакуация из населенных пунктов Луганской области.

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Именно сейчас идет эвакуация. Будем вывозить всех людей до последнего, пока есть возможность. Понимаем, что давление орков только увеличивается. Обстрелы только увеличиваются,

– сказал Гайдай.

Российская пропаганда оправдывает войну России против Украины, якобы они пришли "освободить" украинцев. Но Гайдай опроверг фейк оккупантов, ведь им плевать на людей.

Он отметил, если бы россияне следовали своим словам, то хотя бы дали возможность эвакуироваться гражданским. Вместо этого агрессор совершает обстрел гумкоридоров.

Если бы они были нормальными... Если бы они так, как говорится, думали о гражданских, они бы дали 2 – 4 суток, чтобы вывезли гражданских из городов. Но даже те гуманитарные коридоры, о которых мы договаривались, все равно обстреливают. Паскуды! Что тут поделать,

– резюмировал Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться. Он заявил, что ждать больше нельзя.

Также следует эвакуироваться жителям Донбасса и Харьковщины.

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