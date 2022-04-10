Об этом сказал журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев в интервью, передает 24 канал.

Важно В НАТО могут научить украинских военных использовать современное вооружение

По словам Грозева, сейчас в странах-членах НАТО есть неофициальное восхищение украинскими бойцами. И считается, что уровень защиты, демонстрируемый нашими защитниками, превышает то, что среднестатистическая армия Альянса может сделать.

Журналист-расследователь подчеркнул, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО полностью изменил свое обоснование. Более того, даже военная техника, ранее не соответствовавшая стандартам НАТО, уже изменилась.

Почти вся наша техника подходит к стандартам НАТО. Я понимаю, что есть политический аспект. Если бы Украина через 6 месяцев снова задала вопрос о вступлении в НАТО, и это не было бы условием соглашения с Кремлем, то я уверен, что НАТО ответит совершенно по-другому,

– подчеркнул Грозев.

Христо Грозев о возможном вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложат, но этого не произошло и, вероятно, скоро не произойдет. Сейчас наша страна в кратчайшие сроки получит оружие, которое используют страны НАТО.

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