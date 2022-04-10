Про це сказав журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю, передає 24 канал.

Важливо У НАТО можуть навчити українських військових використовувати сучасне озброєння

За словами Грозєва, наразі у країнах-членах НАТО є неофіційне захоплення українськими бійцями. І вважається, що рівень захисту, які демонструють наші захисники, перевищує те, що середньостатистична армія Альянсу може зробити.

Журналіст-розслідувач підкреслив, що зараз питання про вступ України до НАТО повністю змінив своє обґрунтування. Ба більше, навіть військова техніка, яка раніше не відповідала стандартам НАТО, вже змінилася.

Майже вся наша техніка наближається до стандартів НАТО. Я розумію, що є політичний аспект. Якби Україна за 6 місяців знов поставила питання про вступ у НАТО, і це не було б умовою угоди з Кремлем, то я впевнений, що НАТО відповість абсолютно по-іншому,

– наголосив Грозєв.

Христо Грозєв про можливий вступ України до НАТО: дивіться відео

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити в НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і, ймовірно, скоро не відбудеться. Зараз наша країна в найкоротші терміни отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

Цікаво – Володимир Зеленський жорстко дорікнув Альянсу: дивіться відео