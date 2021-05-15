Президент Украины Владимир Зеленский все больше решений принимает с помощью Совета нацбезопасности и обороны. Если бы он имел возможность, то и суд реформировал вместе с СНБО.

Ведь Зеленский хочет быстрых решений. Такое мнение в эфире программы "Перекрестный допрос" высказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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По его словам, судебную реформу президент еще более года назад несколько раз декларировал. Но лишь третий законопроект недавно получил заключение Венецианской комиссии.

"Она его раскритиковала, но это хоть какой-то маленький шаг для того, чтобы решить проблему с Высшим советом правосудия", – сказал Рябошапка.

Напомним! Венецианская комиссия показала заключение по законопроекту президента о конкурсном отборе и проверках членов украинского Высшего совета правосудия. Комиссия раскритиковала некоторые моменты.

Зеленский хочет быстрых решений

Он отметил, что для Зеленского – это очень долго. Хотя ничего не мешает ему сделать это быстрее, ведь он имеет монобольшинство и правительство.

Если бы было возможно сделать судебную реформу решением СНБО и подписать указом президента, он бы это сделал,

– подчеркнул бывший генеральный прокурор.

Президент Украины, как отметил Рябошапка, хочет быстрых решений и желает нравиться людям, но окружение вокруг него качественных решений не может ему предложить.

"Более того, из того, что мне известно, это окружение пытается убедить президента в том, что нынешнюю ситуацию лучше "законсервировать". Мол, для чего нам сейчас начинать войну с судебной ветвью власти – мы не сможем позвонить, обеспечить решение, судьи будут против нас, а быстрого результата мы не покажем", – рассказал он.

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С другой стороны, по мнению экс-генпрокурора, Зеленский должен понимать, что 2 – 3 года его каденции быстро пролетят. А потом те же люди будут сидеть в Офисе Президента и давать указания его преследовать.

"Он (Зеленский – 24 канал) должен это четко осознавать. Он должен увидеть историю Петра Порошенко, то, что происходит сейчас с судами и понять, что в его интересах прежде всего иметь независимую судебную систему", – добавил Рябошапка.