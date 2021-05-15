Президент України Володимир Зеленський все більше рішень ухвалює з допомогою Ради нацбезпеки й оборони. Якби він мав можливість, то і суд реформував разом із РНБО.

Адже Зеленський хоче швидких рішень. Таку думку в ефірі програми "Перехресний допит" висловив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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За його словами, судову реформу президент ще понад рік тому декілька разів декларував. Але лише третій законопроєкт нещодавно отримав висновок Венеційської комісії.

"Вона його розкритикувала, але це хоч якийсь маленький крок для того, щоб розв'язати проблему з Вищою радою правосуддя", – сказав Рябошапка.

Нагадаємо! Венеційська комісія показала висновок щодо законопроєкту президента про конкурсний добір та перевірки членів української Вищої ради правосуддя. Комісія розкритикувала деякі моменти.

Зеленський хоче швидких рішень

Він відзначив, що для Зеленського – це дуже довго. Хоча нічого не заважає йому зробити це швидше, адже він має монобільшість і уряд.

Якби було б можливо зробити судову реформу рішенням РНБО і підписати указом президента, він би це зробив,

– наголосив колишній генеральний прокурор.

Президент України, як відзначив Рябошапка, хоче швидких рішень і бажає подобатись людям, але оточення довкола нього якісних рішень не може йому запропонувати.

"Ба більше, з того, що мені відомо, це оточення намагається переконати президента в тому, що нинішню ситуацію краще "законсервувати". Мовляв, для чого нам зараз розпочинати війну з судовою гілкою влади – ми не зможемо подзвонити, забезпечити рішення, судді будуть проти нас, а швидкого результату ми не покажемо", – він розповів.

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З іншого боку, на думку ексгенпрокурора, Зеленський повинен розуміти, що 2 – 3 роки його каденції швидко пролетять. А потім ті ж люди сидітимуть в Офісі Президента і даватимуть вказівки його переслідувати.

"Він (Зеленський – 24 канал) має це чітко усвідомлювати. Він має побачити історію Петра Порошенка, те, що відбувається наразі з судами і зрозуміти, що в його інтересах насамперед мати незалежну судову систему", – додав Рябошапка.