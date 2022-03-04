Во время прямой трансляции телеканала РАДА Данилов посоветовал пророссийским депутатам сидеть дома и ждать лучшей судьбы.

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Я хотел бы прямо сказать некоторым депутатам ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать,

– заявил он.

Данилов отметил, что депутаты ОПЗЖ также виновны в нападении России на Украину. Ведь они коллаборанты.

Когда сунетесь на наши блокпосты, начнете их фотографировать и передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам там нечего делать. Это вы совместно привели в нашу страну войну, совместно с российскими агрессорами, потому что вы коллаборанты,

– подчеркнул Данилов.

Напомним, что Нестор Шуфрич фотографировал украинские блокпосты и передавал данные оккупантам. Во время его задержания охранники нардепа стреляли в представителей территориальной обороны.

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