Під час прямої трансляції телеканалу РАДА Данілов порадив проросійським депутатам сидіти вдома і чекати кращої долі.

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Я хотів би сказати прямо сказати деяким депутатам ОПЗЖ: якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати,

– заявив він.

Данілов зауважив, що депутати ОПЗЖ також винні у нападі Росії на Україну. Адже вони колаборанти.

Коли сунетесь на наші блокпости, почнете їх фотографувати й передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російськими агресорами, тому що ви отпяті колаборанти,

– наголосив Данілов.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич фотографував українські блокпости та передавав дані окупантам. Під час його затримання охоронці нардепа стріляли у представників територіальної оборони.

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