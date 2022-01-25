Если это не изменится, то Евросоюз не имеет будущего, – министр Латвии о поведении Германии

Министр обороны Латвии возмутился из-за поведения Германии в отношении Украины. Артис Пабрикс назвал отказ Берлина предоставить ВСУ оружие "позорным".

Госпиталя не достаточно, Украине нужно оружие для защиты, – министр

Политика Германии в отношении России абсолютно не соответствует требованиям Европейского Союза и НАТО. Такое мнение латвийский министр высказал в интервью немецкому изданию.

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Пабрикс назвал большой ошибкой предоставление Украине полевого госпиталя вместо оружия.

Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите жертве нападения: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас побьют", – этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание,

– пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что государства Северной Европы считают блокирование передачи эстонских гаубиц Украине "позорной позицией".

Германия не поддерживает мир

Пабрикс заметил, что каждая страна имеет право на самооборону. Если Германия запрещает Украине получить средства защиты, значит она не поддерживает мир.

Позицию Берлина министр охарактеризовал "пацифистской послевоенной философией немецкого общества". Кроме того, действия Бундестага свидетельствуют о тесных деловых и экономических связях с Россией.

Это бросает тень на все достижения, которые являются краеугольными камнями ЕС. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой. Если ничего не изменится, Евросоюз не имеет будущего,

– подчеркнул политик.

Он призвал Берлин взять на себя ведущую роль в Европе и принять меры.

Резкие заявления Германии

Во время визита в Украину 17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине и такая позиция является "неизменной".

Бербок также сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT;

Канцлер Олаф Шольц попросил немцев "не питать иллюзий" по введению санкции против России, ведь они ударят и по Германии.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы.

Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После таких слов вице-адмирал ушел в отставку.

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