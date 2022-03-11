"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский садик в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству?", – обратился к украинцам и целому миру Владимир Зеленский.

Детальнее Зеленский обратился к украинцам в 16 день войны

Президент Украины отметил, что раз оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел, убивая мирное население, на них нужно оказывать большее давление.

"Разрушили жилые дома в селах Сумской области, продолжили истязать мариупольцев, харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк, Ивано-Франковск. Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно, и я ожидаю, мы над этим работаем, новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить за эту страшную войну. Платить ежедневно", – отметил Зеленский.