"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі?, – звернувся до українців та цілого світу Володимир Зеленський.

Детальніше Зеленський звернувся до українців у 16 день війни

Президент України відзначив, що раз окупанти продовжують обстріли українських міст та сіл, вбиваючи мирне населення, на них треба чинити більший тиск.

"Зруйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків'ян. Обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо, і я очікую, ми над цим працюємо, нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно", – відзначив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського 11 березня