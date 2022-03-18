Такое мнение в эфире 24 канала высказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что КНР до сих пор никоим образом не отреагировала на санкции, которые ввели против государства-агрессора.

К теме Китай не будет дружить с тем, кто проигрывает в войне в Украине, – Пионтковский о России и США

Китай поддержать санкции

По словам экономиста, выход крупных компаний уже привел к тому, что в России появилось более 100 тысяч безработных. Отмечается, что это только по официальным данным.

Впрочем мы понимаем, если Китай не поддерживает санкции, их влияние на Россию будет значительно меньше,

– отметил Пендзин.

По его мнению, на сегодняшних переговорах между руководителем Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом обсуждали санкционные вопросы в отношении России. В то же время, вероятно, и военно-политические темы также.

Россия не найдет в Китае желаемого

Как отметил Пендзин, после переговоров Китай сделал заявление, что продолжение этой войны – не в их интересах. По мнению экономиста, это серьезное заявление о том, что Россия не найдет в Китае того, что хочет.

"Сейчас санкции уже серьезно ударили по российской экономике. Однако это не то, что может остановить агрессию. Если не будет мощного сопротивления ВСУ – ограничения не помогут", – подытожил Пендзин.

К слову, сегодня, 18 марта, Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры в формате видеосвязи на фоне российско-украинской войны. Китайский лидер заверил американского, что "никто не заинтересован в этом".

Экономист рассказал, почему Китаю необходимо поддержать антироссийские санкции: смотрите видео