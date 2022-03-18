Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економіст Олег Пендзин. Він зауважив, що КНР досі жодним чином не відреагувала на санкції, які ввели проти держави-агресорки.

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Китай має підтримати санкції

За словами економіста, вихід великих компаній вже призвів до того, що в Росії з'явилося понад 100 тисяч безробітних. Зазначається, що це тільки за офіційними даними.

Втім ми розуміємо, якщо Китай не підтримає санкції, їхній вплив на Росію буде значно менший,

– зазначив Пендзин.

На його думку, на сьогоднішніх перемовинах між керівником Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом обговорювали санкційні питання щодо Росії. Водночас ймовірно і воєнно-політичні теми також.

Росія не знайде в Китаї бажаного

Як наголосив Пендзин, після перемовин Китай зробив заяву, що продовження цієї війни – не в їхніх інтересах. На думку економіста, це серйозна заява про те, що Росія не знайде в Китаї того, що хоче.

"Зараз санкції вже серйозно вдарили по російській економіці. Однак це не те, що може зупинити агресію. Якщо не буде потужного опору ЗСУ обмеження не допоможуть", – підсумував Пендзин.

До слова, сьогодні, 18 березня, Сі Цзіньпін та Джо Байден провели переговори у форматі відеозв'язку на тлі російсько-української війни. Китайський лідер запевнив американського, що "ніхто не зацікавлений у цьому".

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