Владимир Зеленский во время обращения заявил, что если мир будет в стороне, то потеряет себя навсегда.

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По его словам, некоторые вещи зависят не от Украины, а от человечности, которая должна победить страх и выгоды в ведущих столицах мира.

Тогда мы увидим, что украинское небо безопасно, а города – разблокированы. Мы можем сделать это вместе с миром. А если мир будет в стороне – он потеряет себя навсегда,

– сказал Президент.

Зеленский добавил, что есть одинаковые ценности для всех, и прежде всего это жизнь для каждого. "Именно то, за что мы боремся в Украине с нашими военными, и то, чего нас хотят лишить слабые оккупанты, но должен защитить весь мир", – сказал он.

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