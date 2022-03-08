Володимир Зеленський під час звернення заявив, що якщо світ буде осторонь, то втратить себе назавжди.

До теми Як я можу це зробити, я громадянин своєї країни, обраний президент, – Зеленський про евакуацію

За його словами, деякі речі залежать не від України, а від людяності, яка має перемогти страх та будь-які вигоди у провідних столицях світу.

Тоді ми побачимо, що українське небо безпечне, а міста – розблоковані. Ми можемо зробити це разом, зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди,

– сказав Презилдент.

Зеленський додав, що є однакові цінності для всіх, і передусім, це – життя для кожного. "Саме те, за що ми боремося в Україні з нашими військовими, і те, чого нас хочуть позбачити слабкі окупанти, але має захистити весь світ", – сказав він.

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