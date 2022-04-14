Если Москва потерпит поражение до 9 мая – масштабных операций больше не будет, – Фейгин

В британской разведке говорят, что следующими целями Путина будут Краматорск и Константиновка. Если до 9 мая оккупантам не удастся выйти на административные границы Луганской области – больше масштабных операций не будет.

Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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Он также отметил, что цели Кремля стремительно меняются. Раньше говорили об захвате Харькова, хотя его уже "взять" не удастся, хотя это была бы желаемая цель. Поэтому ограничились Краматорском, Лисичанском и так далее.

"Я думаю, что под этим есть основания. Целью и задачей Путина сейчас является выход административных границ Луганской на Донецкой областей. Мариуполь само собой они хотят полностью взять под контроль", – сказал Фейгин.

И подчеркнул, что это задача "минимум", которую поставил Путин.

Что изменится после 9 мая

Если Москва потерпит мощное военное поражение на Востоке до 9 мая, то, по моему мнению, больше масштабных операций не будет,

– считает правозащитник.

Так что россияне попытаются укрепить новую линию разграничения с Украиной и исходить из того, чтобы зафиксировать ее после 9 мая.

А попытаться снова захватить Харьков – нереалистично. И это при том, что поставки вооружения увеличиваются, добавил он.