Если мы не сохраняем нашу природу, то ради чего мы воюем, – военный о внутреннем туризме

Когда началась большая война, Андрей Хрутьба исполнял обязанности директора Голосеевского национального природного парка. Сейчас он защищает Украину в составе 67 отдельного стрелкового батальона. Несмотря на войну, считает Андрей, в стране должен развиваться внутренний туризм.

Военнослужащий убежден, что посещая национальные природные парки, украинцы помогают ученым сохранять природу и поддерживать наших защитников, которые защищают нашу окружающую среду, культуру.

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Сохранять природу Киева

Андрей – киевлянин. Учась в школе, он посещал экологический кружок. Вспоминает, что сначала ходил туда, чтобы общаться с девушками, но в конце концов проникся идеей сохранения окружающей среды.

"Я сам из ДВРЗ (столичный микрорайон вблизи Дарницкого вагоноремонтного завода – 24 канал). Это заводской микрорайон, но возле леса. Лес для нас является важным, сакральным местом. Местные там часто отдыхают и убирают за теми, кто плохо отдыхает", – говорит Андрей Хрутьба.



Андрей Хрутьба / Фото из соцсетей

Вместе с другими кружковцами Андрей проводил экологические уроки в киевских школах, поэтому, когда его пригласили в Голосеевский НПП работать в экологическом образовании ("делать то, что ты и делаешь, но за это еще и платят"), Андрей согласился.

Когда во время работы я узнал о территории, специфике парка, то меня поразило, насколько это уникальная возможность сохранять природу. Можно найти оптимальный вариант, форматы – чтобы было хорошо и людям, и природе. В таком большом городе, как Киев, я считаю это очень важным.

С одной стороны, расположение в Киеве означает для парка постоянный поток посетителей. С другой – ставит перед ним сложную задачу постоянного сопротивления заинтересованным в природных богатствах парка лицам и предприятиям. Чтобы выдерживать эту борьбу, Андрей держит в уме, что занимается важным делом для себя и для будущих поколений, и вспоминает опыт жизни дальше от природы, когда работал в офисе:

У меня был период, когда я не был в парке около года. И мне очень не нравилось – там нечем дышать, куча народа, шум. В лесу очень круто, это нужно ощутить. Когда понимаешь важность (природы – 24 канал), тогда все препятствия – невозможность найти крутых специалистов и мотивировать их из-за низких зарплат, бюрократических вопросов – становятся не такими большими и ужасными, как казались.

Как повлияла война на Голосеевский НПП

Голосеевский национальный природный парк расположен на правом берегу Киева. Он состоит из нескольких обособленных частей разного размера, которые расположены в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах Киева. В состав парка входят лесные массивы, где весной 2022 базировались военные и происходили боевые действия.

В феврале в начале весны Андрей оставался в парке. Тогда территории угрожали пожары, нужно было решать неотложные парковые дела. Во время нападения на Киев военная техника находилась и в лесах парка, говорит ученый, но оценить экологическое влияние боевых действий на территорию невозможно, потому что леса Киевщины сейчас запрещено посещать. Еще один удар по парку – из-за войны выехала часть сотрудников. Следующая проблема – финансирование: если доступа в лес нет, парка никак заработать на рекреации.

С другой стороны, Андрей определяет положительное влияние от запрета на посещение лесов (в частности, принадлежащих Голосеевскому НПП) – в уменьшении антропогенной нагрузки, которую ученый называет безмерным в Киеве.

Когда многие приходят, происходит уплотнение почвы, и вековым деревьям уже тяжелее. Количество посетителей резко уменьшилось, и это нашим зверушкам, птенчикам и растительности очень понравилось.



Голосеевский НПП / Карта

"Сейчас я в должности военнослужащего ВСУ"

В 2014 году, когда началась война, у Андрея только что родилась дочь, поэтому он не ушел на фронт. Однако он волонтерил, общался с активистами, непосредственно помогавшими украинским военным, и терробороновцами. В начале февраля 2022 года Андрей подписал контракт с Силами ТРО.

Полномасштабная война для него не была сюрпризом, его семья имела план действий по этому случаю. Как только после 24 февраля ему не хватило оружия из-за количества желающих защищать страну, Андрей стал помогать с гуманитаркой, кормить тех, кто нуждался в пище, работал в парке. Когда ситуация стабилизировалась, записался в добровольческое формирование "Свободная Украина" и выполнял задачи в пределах Киевской области:

Стоя с автоматом как доброволец в 15 минутах от родного дома, я понял, что пока мы эту сволочь не выгоним, моим приоритетом будет внешний враг.

У Андрея был выбор – оставаться на Киевщине или ехать в горячие точки. Он выбрал ехать и сейчас обороняет Юг Украины. Перед отъездом Андрей позаботился о функционировании парка, наняв профессиональных юристов для решения земельных вопросов и закрепив специалистов по направлениям образования, науки, рекреации, охраны.

Правильный менеджмент – это правильные люди на правильных местах, мотивированные на работу. Это моя задача как директора. Поэтому я очень благодарен людям, которые остались в парке и профессионально себя проявили с февраля. Есть определенные ценности, есть проверенные люди, есть команда и понимание, что там.

Сейчас Андрей созванивается с парком несколько раз в месяц, когда требуют его совета, консультации (например, коммуникации с городской властью) и для решения стратегических вопросов, таких как неприкосновенность и расширение заповедной территории, прозрачность финансирования парка, земельные вопросы:

Я сейчас активно не занимаюсь парком, потому что это физически невозможно. Если работать на два фронта – нигде не будет результата. Присоединяюсь по экообразовательным мероприятиям, чтобы переключиться – записываем видео для детей, акции, вебинары продумываем.

После победы Андрей планирует возвратиться к сохранению окружающей среды. Говорит, для него не важно название должности; имеет значение деятельность.

Если мы не сохраняем нашу природу, ради чего мы воюем, что мы защищаем? Естественное и культурное наследие – это один из важных элементов, которые мы защищаем. Если мы защищаем, то и оберегать. Следовательно, должны поддерживать тех, кто делает это профессионально. А поддержать можем как раз путешествиями!

Автор: Анастасия Серикова