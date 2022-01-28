Если начнется эскалация, это не закончится, как в 2014 году, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что все видят 100 тысяч российских военных. Здесь нет неточных данных. Возможна любая провокация.

Тогда начнется вероятная эскалация. Тогда Украина рискует потерять многих своих людей.

Заметьте Это ошибка, – Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов была ненужной

Случайная или не случайная провокация. Вы же понимаете, на количество жертв это не имеет никакого влияния. Мы просто можем потерять множество людей. И я считаю, что так это не закончится, как было в 2014 году,

– заявил президент.

По словам Зеленского, тогда не было такой армии, а люди воспринимали ситуацию немного по-другому. Сейчас все очень патриотически настроены.

Никто не сможет сказать, что "нас там нет"

Президент подчеркнул, что все видят, что происходит на временно оккупированных территориях, все понимают, что не хотят так. Так не будет, что кто-то захватит какую-то часть.

"Информационно никто не сможет потом сказать, как это на Донбассе, как Россия говорила и говорит, что "нашего присутствия там нет, это местное население. Никакое местное население захватывать властные здания или власть не будет», – заметил украинский лидер.

Эвакуация дипломатов – это ошибка

Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов не была нужной. Это ошибка.

По словам украинского лидера, дипломаты должны быть в Украине, ведь они капитаны дипломатии. Они последними покидают корабль. Зеленский подчеркнул, что "у нас не Титаник".

В качестве примера президент привел представителей дипломатического корпуса Греции в Мариуполе. Иногда там раздаются выстрелы, но греки никого не забирали.

Брифинг Владимира Зеленского для иностранных СМИ: смотрите видео