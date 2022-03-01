Если не можете выполнять свой мандат – заявите об этом на весь мир, – Верещук

Украина ожидала большей помощи от международных гуманитарных структур. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к Красному кресту, ООН и ОБСЕ.

Во время своей речи 1 марта она отметила, что Украина ожидала большей помощи этих структур – "не всю гуманитарную работу можно выполнять, сидя во Львове".

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Верещук призвала рассказать всему миру, кто не дает выполнять гуманитарную работу

Если вы не можете использовать свой гуманитарный мандат из-за опасности, которую создает для вас российская армия РФ вы должны четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир – кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат,

– заявила она.

Министерство попросило, что в том случае, если эти структуры не могут выполнять свою работу непосредственно на Донбассе, необходимо оказать срочную помощь автотранспортом.

Она также попросила обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей на Донбассе, а также в Киеве и Киевской области.

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