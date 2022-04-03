Собравшись на свидание с юношей, девушку задержали бойцы Нацгвардии. Испуганная Ева не понимала, что происходит.

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Нацгвардейцы сказали, что им нужно кое-что выяснить и повели девушку за собой. Ее привели к любимому, который признался в любви и сделал предложение.

Я думал, если не Париж, то Одесса. Пригласил Еву на встречу. Она, конечно, ничего не подозревала. По пути ее задержали бойцы Нацгвардии и сказали, что нужно выяснить некоторые обстоятельства и привели в Оперный театр. Она напугана, а тут я стою, признаюсь в любви и предлагаю стать моей женой,

– рассказал будущий жених Владимир.