Девушку зовут Светлана Комиссаржевская. Она рассказывает, что не ожидала попасть на обложки известных европейских журналов и стать героиней постов мировых звезд.
Кстати Уничтожение батальонной группы россиян, увольнение Михаила-Коцюбинского: основное за 38 день войны
На фото пограничница вместе с собратьями стоят у памятника Дюку в День Единения,
Однако мне очень приятно, что это искреннее фото стало для многих своеобразным символом несокрушимости, силы и единения всего народа ради Свободы и Победы,
– признается Светлана.
Фото на обложках мировой печати
Фотография облетела весь мир
Полная картинка / Фото со страницы Госпогранслужбы
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