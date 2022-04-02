Дівчину звати Світлана Коміссаржевська. Вона розповідає, що не очікувала потрапити на обкладинки відомих європейських журналів та стати героїнею постів світових зірок.
До речі Знищення батальйонної групи росіян, звільнення Михайло-Коцюбинського: основне за 38 день війни
На фото прикордонниця разом з побратимами стоять біля пам’ятника Дюку у День Єднання,
Однак мені дуже приємно, що ця щира світлина стала для багатьох своєрідним символом незламності, сили та єднання усього народу заради Свободи та Перемоги,
– зізнається Світлана.
Фото на обкладниках світової преси
Світлина облетіла весь світ
Повна картинка / Фото зі сторінки Держприкордонслужби
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