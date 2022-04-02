Дівчину звати Світлана Коміссаржевська. Вона розповідає, що не очікувала потрапити на обкладинки відомих європейських журналів та стати героїнею постів світових зірок.

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На фото прикордонниця разом з побратимами стоять біля пам’ятника Дюку у День Єднання,

Однак мені дуже приємно, що ця щира світлина стала для багатьох своєрідним символом незламності, сили та єднання усього народу заради Свободи та Перемоги,

– зізнається Світлана.



Фото на обкладниках світової преси



Світлина облетіла весь світ



Повна картинка / Фото зі сторінки Держприкордонслужби

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