Зібравшись на побачення з хлопцем, дівчину затримали бійці Нацгвардії. Перелякана Ева не розуміла, що відбувається.

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Нацгвардійці сказали, що їм потрібно дещо з'ясувати та повели дівчину за собою. Її привели до коханого, який освідчився Еві у коханні та зробив пропозицію.

Я думав, якщо не Париж, то – Одеса. Запросив Еву на зустріч. Вона, звичайно, нічого не підозрювала. На шляху її затримали бійці Нацгвардії та сказали, що треба вияснити деякі обставини і привели до Оперного театру. Вона налякана, а тут я стою, освідчуюсь у коханні та пропоную стати моєю дружиною,

– розповів майбутній наречений Володимир.