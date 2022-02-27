Об этом сказал эколог Владимир Борейко в эфире 24 канала. Он заверил, что если не погасить пожар в ближайшее время – пострадает Европа.
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"Очередное преступление Путина. На этот раз – экологическое", – подчеркнул Борейко.
По его словам, враг попросту цинично уничтожил огромные нефтяные базы.
"Очень много серы, соединение бензопирен при горении попадает в воздух и распространяется по территории", – сказал эколог.
Он объяснил:
- Сера – плохо для людей, у которых больные легкие. Для стариков и детей.
- В то же время бензпирен провоцирует раковые заболевания.
Если не погасить эти пожары немедленно – огромные кислотные дожди будут передвигаться не только по Украине. Они пойдут и в Россию, и в Беларусь, и в Европу,
– подытожил Борейко.
Он считает, что людям нужно просто собирать вещи и переезжать из этого региона.
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