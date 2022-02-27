Об этом сказал эколог Владимир Борейко в эфире 24 канала. Он заверил, что если не погасить пожар в ближайшее время – пострадает Европа.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Очередное преступление Путина. На этот раз – экологическое", – подчеркнул Борейко.

По его словам, враг попросту цинично уничтожил огромные нефтяные базы.

"Очень много серы, соединение бензопирен при горении попадает в воздух и распространяется по территории", – сказал эколог.

Он объяснил:

Сера – плохо для людей, у которых больные легкие. Для стариков и детей.

– плохо для людей, у которых больные легкие. Для стариков и детей. В то же время бензпирен провоцирует раковые заболевания.

Если не погасить эти пожары немедленно – огромные кислотные дожди будут передвигаться не только по Украине. Они пойдут и в Россию, и в Беларусь, и в Европу,

– подытожил Борейко.

Он считает, что людям нужно просто собирать вещи и переезжать из этого региона.

Важно! В ГСЧС заверили, что угрозы для населения от пожара на нефтебазе нет.

Борейко о пожаре на нефтебазе в Василькове: смотрите видео