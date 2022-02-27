Про це сказав еколог Володимир Борейко в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що якщо не загасити пожежу найближчим часом – постраждає Європа.
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"Черговий злочин Путіна. Цього разу – екологічний", – наголосив Борейко.
За його словами, ворог просто цинічно знищив величезні нафтові бази.
"Дуже багато сірки, сполука бензопірен при горінні попадає у повітря і розповсюджується по території", – сказав еколог.
Він пояснив:
- Сірка – погано для людей, у яких хворі легені. Для старих людей і дітей.
- Водночас бензпірен провокує ракові захворювання.
Якщо не затушити ці пожежі негайно – величезні кислотні дощі пересуватимуться не тільки Україною. Вони перейдуть і на Росію, і на Білорусь, і на Європу,
– підсумував Борейко.
Він вважає, що людям потрібно просто збирати речі і переїжджати з цього регіону.
Борейко про пожежу на нафтобазі у Василькові: дивіться відео