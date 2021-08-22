Украинские военные уже изучили врага

За год войны в условиях так называемого "всеобъемлющего перемирия" украинские воины хорошо научились не поддаваться на провокации. На обстрелы отвечают только в случае угрозы жизни или потери позиций.

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"Если не реагировать спокойно – будет хуже. Мы знаем, что они делают, к этому мы уже готовы. Они нам стрельнули, а мы узнаем, где они находятся. Далее принимаем меры", – сказал военнослужащий Александр.

Значительно сложнее действовать, когда враг палит из минометов и артиллерии. Запрещенным минскими соглашениями оружием российско-террористические войска целят прямо из жилых массивов.

Если большой калибр, то они, конечно, из села стреляют. Прикрываются людьми. Мы же туда не можем стрелять, потому что там мирное население,

– объяснил военнослужащий Игорь.



Военнослужащий Игорь сказал, как действуют боевики / Скриншот из видео

В Золотом работают снайперы

Военный Игорь заметил, что они стараются не показывать себя.

"Полностью не вылезаем, потому что сейчас преимущественно работают снайперы. Они сюда "стрелкотню" пускают. Думают, что точно кто-то выглянет", – рассказал он.

Боеприпасов в районе Золотого оккупанты не жалеют. В сторону украинских позиций летит все: от автоматных пуль до 120-миллиметровых мин.

Обычно они себя ведут так, когда у них ротация, или когда подвозят боеприпасы. 1 – 2 дня они тихо молчат, а затем 2 – 3 дня обстреливают,

– отметил Игорь.

Действия боевиков не слаженные

Не унимаются враги и ночью. Военнослужащий Руслан дежурил на посту, когда начался обстрел.

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"Примерно в 8 часов вечера начался бой со стороны противника по нашим соседним позициям. Командиры дали команду дать адекватный ответ. Мы из пулеметов и автоматов ударили по противнику и он замолчал", – отметил Руслан.



Руслан рассказал об одном из обстрелов / Скриншот из видео

Защитники Золотого держат оборону между двумя вражескими бригадами. Рассказали, что слаженности действий между подразделениями противника нет.

Если вчера начали одни стрелять, то их не прикрывают. Мы своих собратьев всегда прикрываем. Как-никак за одно боремся,

– заверил боец Владимир.



Владимир заверил, что боевики не прикрывают друг друга / Скриншот из видео

Готовятся ко Дню Независимости

Еще большее обострение ситуации армейцы ждут ко Дню Независимости. Заметили, что оккупанты уже начали стягивать на передовую технику и личный состав. Однако этим украинских защитников не напугать.



Александр заверил, что не готов отдать украинскую землю / Скриншот из видео

"Донбасс, Луганск – это Украина. Мы не отдадим их просто так. Это наша земля!", – подытожил Александр