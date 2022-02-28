Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на экстренном заседании Генеральной ассамблеи ООН по Украине в Нью-Йорке. Оно прошло в понедельник, 28 февраля.

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Он отметил, что сейчас пора действовать и помочь Украине, которая платит конечную цену за свободу и безопасность – свою и мира.

Если не выживет Украина, не выживет международный мир. Если не выживет Украина – ООН не выживет. Не питайте иллюзий. Если не выживет Украина – нас не должно удивить, что дальше разрушится демократия,

– подчеркнул Кислица.

И добавил, что сейчас мы можем спасти Украину и ООН, спасти демократию и защитить ценности, в которые мы верим и за которые борются украинцы и отдают свои жизни.

России выдвигают требование

Генасамлея ООН требует от России немедленно, полностью и безусловно отвести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. А также отменить решение о статусе определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины с соблюдением международного гуманитарного права.

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"Предательская роль Беларуси"

Он также подчеркнул, что Генассамблея должна четко заявить о "предательской роли Беларуси и ее привлечении к агрессии РФ против Украины".

Кислица отметил, что происходит сейчас в Украине – уже имеет гуманитарное и безопасное значение для всех стран ООН.

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