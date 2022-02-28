Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на екстреному засіданні Генеральної асамблеї ООН з питань України в Нью-Йорку. Воно відбулось у понеділок, 28 лютого.

Увага Щоб засудити Росію: засідання Генасамблеї ООН відбудеться о 17 годині

Він наголосив на тому, що зараз час діяти та допомогти Україні, яка платить кінцеву ціну за свободу та безпеку – свою та світу.

Якщо не виживе Україна – не виживе міжнародний світ. Якщо не виживе Україна – ООН не виживе. Не майте ілюзій. Якщо не виживе Україна – нас не повинно здивувати, що далі зруйнується демократія,

– наголосив Кислиця.

І додав, що саме зараз ми можемо врятувати Україну та ООН, врятувати демократію та захистити цінності, в які ми віримо і за які борються українці та віддають свої життя.

Росії висувають вимогу

Тож Генасамлея ООН вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно відвести свої війська з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів. А також скасувати рішення щодо статусу певних районів Донецької та Луганської областей України з повним дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Увага Радбез ООН проголосував за проведення спецзасідання Генасамблеї: 3 країни утримались

"Зрадницька роль Білорусі"

Він також підкреслив, що Генасамблея має чітко заявити про "зрадницьку роль Білорусі та її залучення до агресії РФ проти України".

Кислиця вказав на те, що відбувається зараз в Україні – вже має гуманітарне та безпекове значення для всіх країн ООН.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини