Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України о 00:10 28 лютого.
Важливо Суд у Гаазі отримав позов України про напад Росії
Які країни утримались
За проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України проголосували 11 з 15 країн-членів, проти – Росія. Водночас 3 країни утрималися:
- Китай;
- ОАЕ;
- Індія.
Нагадаємо, що раніше Пекін наголосив на важливості припинення війни Росії з Україною шляхом переговорів. Лідер Китаю наголосив, що необхідно відмовитись від "менталітету холодної війни" та поважати інтереси безпеки.
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