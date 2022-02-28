Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України о 00:10 28 лютого.

Важливо Суд у Гаазі отримав позов України про напад Росії

Які країни утримались

За проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України проголосували 11 з 15 країн-членів, проти – Росія. Водночас 3 країни утрималися:

Китай;

ОАЕ;

Індія.

Нагадаємо, що раніше Пекін наголосив на важливості припинення війни Росії з Україною шляхом переговорів. Лідер Китаю наголосив, що необхідно відмовитись від "менталітету холодної війни" та поважати інтереси безпеки.

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