Пекін виступає за припинення війни Росії з Україною шляхом переговорів. Лідер Китаю наголосив, що необхідно відмовитись від "менталітету холодної війни" та поважати інтереси безпеки.

Зверніть увагу Сядьмо за стіл переговорів, – Зеленський російською звернувся до Путіна

Водночас до президента держави-агресорки звернувся Володимир Зеленський. Президент України запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українським героям вдалося зламати плани армії Путіна. Мовиться саме про запеклі бої у різних областях та відбиті території.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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