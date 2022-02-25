Президент Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців. У його межах український лідер російською мовою звернувся до глави держави-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Зеленський звернувся до Путіна

Хочу ще раз звернутись до президента Російської Федерації. По всій території України тривають бої. Сідаймо за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей,

– сказав український лідер.

Після цього він звернувся до Збройних сил України. Глава держави попросив армію стояти міцно. "Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу", – наголосив він.

Нове звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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