Президент Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам. В его рамках украинский лидер на русском языке обратился к главе государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Зеленский обратился к Путину

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей,

– сказал украинский лидер.

После этого он обратился к Вооруженным силам Украины. Глава государства попросил армию стоять крепко. "Вы все, что защищает наше государство", – подчеркнул он.

Новое обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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