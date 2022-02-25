Пекин выступает за прекращение войны России с Украиной путем переговоров. Лидер Китая подчеркнул, что необходимо отказаться от "менталитета холодной войны" и уважать интересы безопасности.

Обратите внимание Давайте сядем за стол переговоров, – Зеленский на русском обратился к Путину

В то же время к президенту государства-агрессора обратился Владимир Зеленский. Президент Украины предложил Путину сесть за стол переговоров.

К слову, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинским защитникам удалось сломать планы армии Путина. Речь идет именно об ожесточенных боях в различных областях и отбитых территориях.

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