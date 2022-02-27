Україна порушила справу проти РФ. Наша держава вимагає притягнення країни-агресорки до відповідальності за агресію.

До теми Російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському аеропорту

У своїй заяві Україна також звинувачує РФ в "планових діях геноциду в Україні" та стверджує, що Росія навмисно вбиває людей з української національності та серйозно порушує їхнню територіальну цілісність.

РФ визнала так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", а потім здійснила спеціальну військову операцію проти України,

– йдеться у листі.



Суд у Гаазі отримав позов України проти РФ / Скріншот

Раніше Володимир Зеленський казав, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. "Просимо суд негайно покарати Росію, припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", – заявив президент.

До слова, вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. ЗСУ потужно відбивають напад ворога. Хронологію подій – читайте у статті.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.