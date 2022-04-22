Если помощь Запада продлится – в Москве будет траур, а не парад на 9 мая, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью Sky News. Он поблагодарил Запад за оружие и всестороннюю поддержку и заверил, что Украина будет бороться до победы.

Алексей Данилов отметил помощь партнеров Украины в противостоянии с российскими оккупантами. Без оружия и другой поддержки Запада мы бы держали оборону, но ситуация была бы более тяжелой.

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День траура, а не победы

Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что Украина нуждается в еще более тяжелом оружии в кратчайшие сроки. Враг продолжает масштабное наступление, поэтому каждое промедление стоит очень дорого, а ВСУ уже показали, на что способны при активной поддержке.

"Без оружия партнеров мы бы сопротивлялись, но это было бы очень, очень тяжело. Благодаря эффективности этого оружия и храбрости наших солдат мы вытеснили их из Киевской, Черниговской и Сумской областей", – сказал Данилов.

Он добавил, что если партнеры предоставят Украине оружие в кратчайшие сроки, то удастся испортить главный праздник России.

Если помощь мероприятия продлится – в Москве будет траур, а не парад на 9 мая, – заверил Данилов.

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