Если пошел против украинцев – проиграешь, – Зеленский напомнил россиянам уроки истории

Россия должна понимать уроки истории, которая циклически повторяется. Те, кто строит тысячелетний Рейх, останутся ни с чем. Те, кто пойдет на соседа войной – терпит поражение.

Россия не помнит уроки истории

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 25 апреля, сообщает 24 канал.

Подробно Зеленский обратился к украинцам в начале третьего месяца войны

Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь, – подчеркнул Зеленский.

Россию уже уничтожили на политической арене

Также президент подчеркнул, что за 2 месяца создана глобальная антивоенная коалиция. Против России уже введены санкции, отнявшие у нее будущее, ведь Украина получает помощь от десятков стран.

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