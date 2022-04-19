Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAвместе" во вторник, 19 апреля, информирует 24 канал.

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После удара война длится 3 дня

Он прокомментировал угрозу президенту России, который угрожал отдать приказ нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Ну пусть нанесет. Я думаю, что потом война продолжится суток трое.

– отметил Алексей Арестович.

Напомним, Йенс Столтенберг подчеркнул, что если россияне нападут на каналы поставок, по которым Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс и приведет к применению пятой статьи.

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