Про це радник очільника Офісу Президента повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" у вівторок, 19 квітня, інформує 24 канал.

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Після удару війна триватиме 3 доби

Відтак, він прокоментував погрозу президента Росії, який погрожував віддати наказ завдати удару по базі НАТО, аби зупинити поставки зброї в Україну.

Ну хай завдасть. Я думаю, що потім війна продовжиться доби 3,

– зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг наголосив, якщо росіяни нападуть на канали постачання, якими Україні передають допомогу члени блоку, то це вважатиметься нападом на весь Альянс і спричинить застосування п'ятої статті.

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