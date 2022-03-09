Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він дав зрозуміти, що це стане небезпечним загостренням війни насамперед для Росії.

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Якщо російські окупаційні війська нападуть на канали постачання, якими Україні передають допомогу члени блоку, то це вважатиметься нападом на весь Альянс,

– зазначив Столтенберг.

Та додав, що союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН.

Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5.

Довідка! Мова про статтю, відповідно до якої напад на когось з країн-членів НАТО вважається нападом на весь Альянс.

Також Столтенберг зауважив, що є абсолютно впевненим у тому, що президент Путін знає це, але в Альянсі хочуть уникнути будь-яких непорозумінь і прорахунків.

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