Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он дал понять, что это станет опасным обострением войны прежде всего для России.

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Если российские оккупационные войска нападут на каналы снабжения, которыми Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс,

– отметил Столтенберг.

И добавил, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН.

Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это повлечет применение статьи 5.

Справка! Речь о статье, согласно которой нападение на кого-то из стран-членов НАТО считается нападением на весь Альянс.

Также Столтенберг отметил, что является абсолютно уверенным в том, что президент Путин это знак, но в Альянсе хотят избежать любых недоразумений и просчетов.

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