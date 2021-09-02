От мене завжди дивувало, як саме поціновувачам СРСР вдається у своїх головах обходити цей момент, що найкривавішу війну на планеті розпочав і Радянський Союз, який був тій Німеччині тоді щирим і вірним союзником. Вони разом узялися тоді силою завойовувати мирну Європу.

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Знову ж таки комусь нагадаю, а комусь очі відкрию, що для нас українців і Гітлер, і Сталін були ворогами абсолютно однаковими.

Спочатку до нас прийшла комуністична Московія і влаштувала нам розкуркулення та Голодомори. Потім до нас прийшов нацистський Третій Рейх й влаштував нам концтабори. Вивозив десятки тисяч українців-остарбайтерів на примусові роботи до Німеччини. Потім повернулися комуністи й влаштували нам гулаги та примусові переселення до Сибіру й Казахстану.

Для нас із вами, для українців, вони – однакові вороги. Це взагалі не дивно, адже у цей день 82 роки тому Німеччина Гітлера разом із Радянським Союзом Сталіна нападом на Польщу розпочали Другу світову війну.

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Слова Зеленського можуть стати пророцтвом

Що цікаво – сучасна Польща взагалі не впевнена, що такого більш не повториться. Коли Анджей Дуда говорив про ймовірність повторення нападу на Польщу, то він навряд чи боявся такого від Німеччини Ангели Меркель.

Я чомусь думаю, що такого він побоюється від Росії Володимира Путіна. Від тієї Росії, яка щиро пишається, що вона є нащадком сталінського Радянського Союзу, "по образу і подобію" якого Путін нині з Росії і вибудовує СРСР у версії 2.0.



Анджей Дуда говорив про ймовірність повторення нападу на Польщу / Фото Getty Images

Відтак, якщо дійсно Путін плекає надії у відновлені Радянського Союзу у його колишніх кордонах, якщо Путін дійсно плекає мрії про відновлення так званого Соціалістичного табору, то в Путіна просто не буде іншого вибору. Перед тим, як силою знову піти стежкою Сталіна завойовувати Європу, йому також треба буде пройти через Україну.

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Сказані у Вашингтоні Зеленським слова про Україну як форпост європейської безпеки можуть стати пророцтвом. Чесно кажучи, мені дуже цього б не хотілося. От краще б Зеленський тут в цьому помилився.

Сам шостий український президент нині перебуває у США з офіційним візитом. За київським часом пізно увечері середи в нього відбулася зустріч з американським колегою Джо Байденом. На жаль, спільної офіційної пресконференції за результатами їхнього спілкування не відбулося, тож нам доведеться робити висновки про успішність чи неуспішність тієї зустрічі трохи згодом. Тоді, коли почнуть з'являтися коментарі від американських та українських політиків.

Факт, що дає надії

Єдине, що можу сказати просто зараз. Ця зустріч таки відбулася, Зеленський таки був запрошений і завітав у Білий дім.



Зеленський перебуває у Вашингтоні з робочим візитом / Фото ОП

Його візит не скасували і навіть не відтермінували через кризову для Сполучених Штатів ситуацію в Афганістані. Сам цей факт вже дозволяє мені плекати обережний оптимізм й мати позитивні сподівання щодо результативності візиту українського президента до Сполучених Штатів Америки.