Если Путин планировал изолировать Россию, то его план удался, – Блинкен.

Кремлевскому лидеру Владимиру Путину удалось реализовать свой план. План по полной изоляции России от мира.

Наверное, именно это он имел в виду, когда говорил, что "операция" в Украине идет по плану. Так иронически высказался государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Путин воплотил свой план – план изоляции России от мира

Глава Госдепа Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 4 марта, в Брюсселе пообщался с журналистами. Среди прочего он высказал интересное мнение о "планах Путина" по Украине.

"Вчера президент Путин сказал, что так называемая "специальная военная операция" проходит согласно плану", – напомнил госсекретарь. И добавил:

Трудно представить, что этот план включает вдохновение украинского народа защищать свою страну, укрепление солидарности НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве, учитывая 140 стран ООН, беспрецедентное количество международных бизнесов, ассоциаций, культурных институций, прекративших связи с Россией.

Он также отметил и последствия действий Путина для российской экономики: война против Украины "мотивировала десятки тысяч россиян к протестам и повлекла за собой превращение России в государство-парию".

Если это был план президента Путина, можно сказать, что он работает. Россия никогда не была столь изолированной, а мы никогда не были столь едины,

– констатировал Блинкен.

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