Российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире 24 канала отметил, что сомневается в том, что США могут владеть такой информацией. Однако не исключает возможный переворот.

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"Имейте в виду, что "дворцовый переворот" всегда совершают близкие люди. Это те люди, которые могут зайти в "почивальню государя". Это не те, кто на улицах кричит "Долой царя". Им до царя не достать", – объяснил Гозман.

Если такое у нас произойдет, то, конечно, это сделает кто-нибудь из тех, кто рядом с президентом,

– подчеркнул он.

Гозман о возможном "государственном перевороте" в России: смотрите видео

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