Російський опозиційний політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу зазначив, що сумнівається у тому, що США можуть володіти такою інформацією. Однак не виключає можливий переворот.

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"Майте на увазі, що "двірцевий переворот" завжди здійснюють близькі люди. Це ті люди, які можуть зайти в "опочивальну государя". Це не ті, хто на вулицях кричить "Геть царя". Їм до царя не дістати", – пояснив Гозман.

Якщо таке в нас станеться, то, звісно, це зробить хтось з тих, хто поруч з президентом,

– наголосив він.

Гозман про можливий "державний переворот" у Росії: дивіться відео

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