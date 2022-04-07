Об этом рассказал 7 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что вернулся из аэропорта "Киев", который в Жулянах, где находился с руководителем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко.

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"Хочу всех заверить и успокоить: воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо нашей Силы обороны и пчела без разрешения не пролетит", – написал Данилов.

Данилов посетил аэродром в Жулянах / Фото из фейсбука Алексея Данилова

Надежная блокировка

Секретарь СНБО рассказал, что самолет Медведчука арестовали чрезвычайно вовремя. Этому способствовали санкции против государственного предателя и его жены Оксаны Марченко.

В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу,

– сообщил Данилов.

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