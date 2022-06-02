Украинский лидер выступил по видеосвязи на Международном форуме безопасности в Братиславе, сообщает 24 канал. Зеленский заявил, что невозможно переоценить угрозу, которую Россия создала для водного потенциала всей части Европы. Речь идет о Центре, Востоке, Черноморском бассейне.

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Зеленский подчеркнул, что боевые действия на Донбассе еще с 2014 года создадут угрозу загрязнения подземных вод.

Если продолжится затопление угольных шахт на Донбассе, то яд и даже радиоактивное загрязнение могут попасть не только в реки Украины, но и в Черное и Азовское моря.

– напомнил президент.

Украинский лидер добавил, что есть, например, шахта "Юнком". Еще в 1979 году там произошел подземный ядерный взрыв.

Зеленский заметил, что захватчики жестоко бомбят промышленные предприятия. Президент подчеркнул, что, в частности, говорится об экологически опасных химических производствах, металлургических заводах и т.д.

Кроме того, Зеленский напомнил о блокаде украинских портов, которую производит Россия. Это привело к тому, что мир очутился на пороге продовольственного кризиса.

Из-за действий россиян массово погибает фауна

Из-за действий российских захватчиков в Черном и Азовском морях массово погибает фауна . Об этом заявили Петр Андрющенко (советник мэра Мариуполя) и Иван Русев (глава научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" в Одесской области).

Мариупольцы в акватории Азовского моря заметили начало морю рыбы. В частности, речь идет о дельфинах. Известно, что в целом такие явления возможны только в период июльской аномальной жары. Однако температура воздуха сейчас значительно ниже. Соответственно можно заключить о наличии болезни в морской воде.

"Море сегодня одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - заявил Андрющенко.

Тем временем Русев заявил о массовом море дельфинов в Черном море. Они стали жертвами российской агрессии. В частности, в устье реки Ропотамо (Болгария) было обнаружено несколько дельфинов, которые даже не могли ориентироваться в пространстве.

"У некоторых из дельфинов были ожоги от взрывов бомб или мин, и они уже не могли сориентироваться и, конечно, не могли искать себе пищу", – сообщил Русев.

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